ولاء التمامي لـ دوت الخليج: حياة كريمة تؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها

/641579/ولاء-التمامي-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-تؤكد-حرص-الدولة-على-ترسيخ-مبادئ-حقوق-الإنسان-والحفاظ-عليها

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب، أن حياة كريمة رسالة ترسخ اننا بحق أمام بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بتنمية حياة المواطنين يعكس حرصها على الحفاظ على حقوق الإنسان.

حياة كريمة

ولفتت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلي أن حياة كريمة بدأت كمبادرة أطلقها الرئيس السيسي فى 2 يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى مصر، لتساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

التنمية المستدامة

وأشارت النائبة ولاء التمامي، إلى أن حياة كريمة تسعى لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، فضلا عن التعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة.

تطوير قرى الريف المصري

وقالت التمامي، إن المبادرة تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه، تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وشددت النائبة ولاء التمامى، على ضرورة الالتفاف حول المشروع القومى حياة كريمة، لإنه يستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، فضلا عن تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلي تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.