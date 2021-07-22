خالد أبو الوفا لـ دوت الخليج: حياة كريمة هي الطريق الصحيح للوصول للجمهورية الجديدة

/641580/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-هي-الطريق-الصحيح-للوصول-للجمهورية-الجديدة
قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة، هي الطريق الصحيح والمضمون للجمهورية الجديدة، مؤكدا إنها ستنقل مصر لتكون في صفوف الدول الأكثر تطورا في مختلف المجالات، موضحا أن الدول الكبرى تبدأ أولى خطواتها من تطوير حياة سكانها وجعلهم يعيشون حياة أفضل ذات مستوى اجتماعي مناسب وحياة كريمة لسكانها ثم البدء في تطوير المنشآت والمؤسسات بعد تطوير حياة الإنسان ذاته وهذة هي الخطة التي تسير عليها مصر في إطار الطريق إلى الجمهورية الجديدة.
حياة كريمة
وأوضح النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن محافظة سوهاج من اكثر المحافظات التي استفاد سكانها من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى دخول 7 مراكز للتطوير.
المبادرات الرئاسية
وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تستهدف تغطية 660 قرية في الصعيد بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب خلال العام المالي المقبل،فضلا عن إنشاء 5.5 ألف فصل دراسي في 413 قرية واستكمال وإنشاء 19 مستشفى تأهيل ترع بطول 1505 كم في 544 قرية.
ولفت النائب خالد ابو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حياة كريمة تأتي في إطار تننفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس السيسي في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، مؤكدا أن المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر وتستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين.
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