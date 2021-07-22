الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.





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