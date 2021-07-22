الأوقاف: نعمل بقوة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة علميا وماديا

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الأئمة إلى الاهتمام بالعمل الدعوى والقيام بالدور الاجتماعى والإخلاص فيه، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكل قوة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتحسين المستمر لأحوال الأئمة علميًّا وماديًّا.





وذكرت وزارة الأوقاف - فى بيان اليوم الخميس - أن الوزير شدد خلال اللقاء، الذى عقده مع قيادات الدعوة بمديرية بنى سويف بحضور الدكتور محمد عزت مدير المديرية ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية وبعض المفتشين بالمديرية فى إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات الإقليمية على الاجتهاد فى مواصلة التعلم وتطوير الذات علميًّا وثقافيًّا، مؤكدًا أن الاجتهاد فى طلب العلم والانضباط فى العمل شعار الأوقاف فى المرحلة الراهنة. وأكد وزير الأوقاف على ضرورة التزام الدقة والشفافية واحترام المشاعر الإنسانية عند توزيع لحوم الأضاحى، وأنه غير مسموح نهائيًّا بتصوير أى شخص عند التوزيع احترامًا ومراعاة للمشاعر الإنسانية.

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