إقبال كبير من المواطنين على شواطئ الإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وراقبت الإدارة العامة والسياحة بالإسكندرية بإشراف رئيس الإدارة جمال رشاد، نسب الإشغالات بالشواطئ المميزة والمجانية، والتى تمتد شرق وغرب المدينة، وعددها 66 شاطئا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة المواطنين والالتزام بالأسعار المحددة وتواجد عمال وأدوات الإنقاذ بالشواطئ.

كما توافد أعداد كبيرة من الشباب والأطفال بطول طريق الكورنيش؛ للاستمتاع وركوب المراكب للتنزه بها داخل مياه البحر وسط.

وحرصت مديرية الصحة بالإسكندرية على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية بإشراف مدير أمن المدينة محمود أبو عمرة، من الأطواق الأمنية الثابتة والمتحركة وأفراد الشرطة النسائية لتأمين المنشآت الحيوية وأماكن الاحتفال ومتابعة الإجراءات الوقائية ومواجهة أية محاولة للخروج عن القانون أو تعكير صفو الاحتفالات بكل حسم.