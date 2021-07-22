السفيرة نبيلة مكرم: ”نيرمين بطرس” نموذج مشرف ومضيء للمرأة المصرية في الخارج

في إطار مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتورة نيرمين بطرس، رئيس الأطباء المقيمين بمستشفى بروكديل الجامعي في بروكلين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك دعمًا لها كنموذج لطبيبة مصرية بالخارج تفانت في عملها خلال جائحة كورونا.

وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم بفخرها واعتزازها بابنة مصر الدكتورة نيرمين وذلك خلال اتصال هاتفي، واصفة إياها بأنها نموذج مشرف ومضيء للمرأة المصرية في الخارج التي حرصت من خلال عملها على رفع اسم وطنها عاليا، مشيرة إلى أن مبادرة "مصرية بـ100 راجل" بها الكثير من سيدات مصر الناجحات خصوصا في خدمة المجتمعات التي يعيشون بها خارج الوطن، والدكتورة نيرمين خير نموذج للمصريات بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم به علماء وخبراء مصر بالخارج من خدمة للإنسانية، وسعي لبذل العلم والجهد لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين الذين يعيشون ويتعايشون معهم في الخارج.

ومن ناحيتها، قدمت الدكتورة نيرمين بطرس خالص الشكر لوزيرة الهجرة، معربة عن اعتزازها أيضًا بتقدير الدولة المصرية لما يقوم به أبناء الوطن لرفع اسم مصر في كل المجالات.

وأوضحت بطرس أن مولدها بصعيد مصر في محافظة سوهاج علمها التكافل وبذل الخير لمساعدة الناس؛ حيث إنها تخرجت من كلية طب القصر العيني عام 2009، وعملت في مستشفى بروكلين في نيويورك، وتدرجت حتى أصبحت رئيس برنامج تدريب أطباء النيابات خلال جائحة كورونا، بدءا من مارس 2020 وحتى الآن.

وذكرت الدكتورة نيرمين بطرس أنها واجهت هي وفريق العمل عددا كبيرا من الصعاب لضرورة استيعاب الجائحة، من حيث متطلبات المرضى، وتوفير إمكانات العزل، وتهيئة المستشفى لذلك، وتنظيم فريق العمل، مشيرة إلى أنها وسط كل ذلك لم تدخر جهدًا في دراستها واستطاعت الحصول على زمالة الأمراض الباطنة في تخصص أمراض الكلى وضغط الدم.

يذكر أن الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية كانت قد قامت باختيار الدكتورة نيرمين بطرس كنموذج لطبيبة تفانت في عملها خلال جائحة كورونا.