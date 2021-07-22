أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس:أهم مواجهات في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة.. موعد مباراة الأهلي.. غيابات المارد الأحمر عن مواجهة الليلة

المواجهة الثانية: منتخب نيوزيلندا ومنتخب كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الـ 10 صباحا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

المواجهة الثالثة: منتخب المكسيك ومنتخب فرنسا في تمام الساعة الـ 10 صباحا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

المواجهة الرابعة: منتخب السعودية ومنتخب ساحل العاج، في تمام الساعة الـ 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1.

المواجهة الخامسة: منتخب الأرجنتين ومنتخب إستراليا، في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 2.

المواجهة السادسة: منتخب الهندوراس ومنتخب رومانيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 3.

المواجهة السابعة: منتخب اليابان ومنتخب جنوب أفريقيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN Sports HD 1.

المواجهة الأخيرة: منتخب البرازيل ومنتخب ألمانيا، في تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة، عبر قناة beIN Sports HD 1.

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتقام علي استاد السلام.

وتأتي أبرز ملامح تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري، ظهور علي لطفي بسبب مشاركة محمد الشناوي في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي، كما من المتوقع عودة محمد هاني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

ومن المتوقع أن يجري موسيماني عدد من التغييرات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، بسبب غياب 6 لاعبين من قوام الأهلي للمشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يشارك كل من محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام في أولمبياد طوكيو

غيابات الأهلي

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

يستأنف اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على فترة واحدة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التى حصل عليها اللاعبين أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء، وتقرر أن يخوض الطلائع 6 مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، واستهل الطلائع ودياته مساء الاربعاء بالتعادل مع وادى دجلة 1-1 ثم خسر من الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف.