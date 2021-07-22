/641588/بعد-التتوج-الإفريقى-كيف-يستعد-الأهلي-لمباراته-اليوم

تقام مباراة الأهلي أمام فريق البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً،ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز مؤجلات الجولة ال25، علي استاد السلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً بعد حصوله علي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ويحتل المركز الثاني برصيد51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل البنك المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

موسيماني

ويسعي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في مواصلة انتصاراته المحلية بعد تحقيقه اخر فوزا قبل النهائي الإفريقي أمام مصر المقاصة وحقق الفوز برباعية كما يرغب في تجهيز بعض البدلاء الذين لا يشاركون بصفة اساسية في ظل غياب سداسي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو هم طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام بالإضافة إلى محمد الشناوي بجانب الثنائي المصاب وليد سليمان وحسين الشحات والذي يعاني من جزع في الرابطة الداخلي الركبة ويغيب 10ايام.

خالد جلال

في المقابل يرغب خالد جلال المدير الفني للبنك لتعطيل الأهلي والحصول علي نقطة مثلما حدث في لقاء الفريقين بالدور الأول والتعادل السلبي بينهما خاصة في ظل صراعه مع اندية أسوان والانتاج الحربي ودجلة والاسماعيلي للهروب من دوامة الهبوط واستغلال تحسن النتائج وصحوة اللاعبين بعد الفوز علي طلائع الجيش بثنائية.

وعقد موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة تحذيرية مع اللاعبين أكد لهم بعد مشاهدة اخر 5 مباريات للمنافس انه فريق يتطور من مباراة لأحرى ويمتلك مجموعة من اللاعبين الخبرة والتي يجب احترامها خلال اللقاء.

وشدد المدير الفني على أن أي لاعب يشارك هو جدير بارتداء الفانلة الحمراء واي نتيجة عكسية ووضع مقارنات مع اللاعبين الأساسين المنضمين للمننتخب الأولمبي سيكون المستهتر خارج حساباتي.

وطالب الجنوب افريقي من اللاعبين ضرورة بذل اقصي جهد ونسيان الملف الإفريقي لان الخسارة ستجعل هناك حالة من الغضب الجماهيري في ظل ضغط المباريات نحن في غني عنه الكرة لا تعترف بالألقاب ولكنها بالعطاء والعمل بجدية واحترام المنافس.