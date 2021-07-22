رندا البحيري تتعاطف مع والد حلا شيحة:«دموعك وجعتلي قلبي»

/641589/رندا-البحيري-تتعاطف-مع-والد-حلا-شيحةدموعك-وجعتلي-قلبي

وجهت الفنانة المصرية رندا البحيري رسالة خاصة للفنان التشكيلي أحمد شيحة والد النجمة حلا شيحة، اعتذرت من خلالها منه، وذلك بعد أن هاجمت ابنته على أعقاب أزمتها مع كليب «بحبك» للفنان تامر حسني.

دوت الخليج يكشف تفاصيل رسالة الفنانة رندا البحيري لأحمد شيحة والد النجمة حلا شيحة.

رندا البحيري تعتذر لوالد حلا شيحة

ونشرت البحيري صورة لوالد حلا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "بعد كل اللي حصل واللي اتقال والتضامن من قبلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وجب علي تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة".

وأردفت: "عايزه أقوله حضرتك على رأسي، وأنا بحترمك جدًا وبحبك بجد وشكرًا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومُقدرة جدًا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي، أنا أم وعارفة وحاسه بيك جدًا، وربنا يطمنك عليها وعلى عيلتك كلها، وأتمنى ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم أنت وعائلتك المصونة".

واختتمت رندا حديثها: "آسفة لو كنت حادة في ردي على بوست ابنتك الفنانة اللي ما دام حبيتها من صغري، وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها.. ولا زلت أتمنى لها كل خير يارب.. ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين".

رندا البحيري تهاجم حلا شيحة

وسبق وأن شنت الفنانة راند البحيري هجوما حادًا على الفنانة حلا شيحا بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني بسبب طرحه كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلمهما «مش أنا» ووصفت حلا الفنان تامر حسني بعد احترامه لإعتقادات الأخرين.

كتبت راندا البحير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مطالبة بإحالة حلا شيحة للتحقيق بسبب تطاولها على تامر حسني، فقالت : “هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت راندا: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

حلا شيحة تتعرض للهجوم من والدها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".