عاجل.. السيسى يستقبل مدير مجموعة شركات دونيل البلجيكية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، واللواء أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد محمد المخزنجى من قيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعده المستشار الهندسى لقيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول التباحث حول أوجه الاستفادة من الخبرات العريقة لدى مجموعة شركات دونيل البلجيكية فى مجالات الأعمال البحرية المتعددة بالبحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب الفرص الواعدة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال وأسلوب تحقيقها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".