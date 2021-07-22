محافظ شمال سيناء: مستمرون فى تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين خلال العيد

وقال المحافظ - فى بيان اليوم الخميس - إن أعمال النظافة ورفع مخلفات ذبيح الأضاحى والقمامة متواصلة من خلال مجموعات العمل من شركة النظافة والمدن والأحياء، حيث تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة مدينة العريش العاصمة.
ووجه شوشة رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.
وشدد المحافظ على استمرار غرفة عمليات كل جهة فى موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دورى عن الأحداث كل ساعتين؛ لإبلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية على أية مخالفات أو أزمات يتم رصدها فى حينها، لافتًا إلى عدم تلقى الغرفة أى إخطارات أو شكاوى أو بلاغات حتى اللحظة، مشيدًا بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
ومن جانب أخر ،تشهد الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر بكل من العريش وبئر العبد اقبالًا ضعيفًا من المواطنين خلال ساعات النهار بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث يمضى معظم المواطنين ساعات النهار فى مشاهدة التلفاز داخل المنازل، واقتصار الخروج على الزيارات العائلية.
فى حين تستقبل المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات خاصة فى مناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء لليوم الثالث على التوالى استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أبناء العائلات والقبائل الأخرى والأصدقاء والمعارف.
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