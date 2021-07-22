تداول فيديو للرئيس يستمع فيه إلى مطالب مجند ويطمئن على أحواله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دراجته ويستمع إلى مطالب أحد المجندين ، حيث أجرى الرئيس حوارا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه

ويوضح الفيديو كيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستماع إلى المواطنين على اختلاف فئاتهم والتعرف على أحوالهم عن قرب.