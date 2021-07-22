تداول فيديو للرئيس يستمع فيه إلى مطالب مجند ويطمئن على أحواله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دراجته ويستمع إلى مطالب أحد المجندين ، حيث أجرى الرئيس حوارا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه
ويوضح الفيديو كيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاستماع إلى المواطنين على اختلاف فئاتهم والتعرف على أحوالهم عن قرب.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس وهو يقود دراجته الهوائية، بينما يتحدث مع مجند يدعي أيمن، والذي سأله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وظيفته، وقال الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية اشمون، ويبلغ من العمر 29 سنه، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشاب المجند:" اطحن نفسي مااكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة، بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن".
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