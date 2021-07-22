« أنا زي أبوك».. الرئيس السيسي يُلبي مطالب مجند ويشجعه على العمل والاجتهاد

/641632/أنا-زي-أبوك-الرئيس-السيسي-يلبي-مطالب-مجند-ويشجعه-على-العمل-والاجتهاد

فى لافتة إنسانية أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، محادثة ثنائية مع مجند يدعى أيمن، أثناء الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس بالدراجة فى مدينة العلمين الجديدة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يلبى مطالب مجند

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء سيره بالدراجة لأحوال ومطالب المجند الذى يسعى للعمل بعد انتهاء الخدمة العسكرية، حيث أكد للرئيس السيسي أنه يملك مكتبة صغيرة ويأمل أن تكبر بعد ذلك؟

الرئيس السيسي يجرى حوار مع مجند

وسأل الرئيس السيسي عن وظيفة الشاب، ورد الأخير قائلًا:” إنه من محافظة المنوفية ومن قرية اشمون، ويبلغ من العمر 29 سنه، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.

وقال الرئيس السيسي للشاب المجند:" اطحن نفسي مااكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة، بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن".