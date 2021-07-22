حصاد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم.. مصر تخطف نقطة ثمينة أمام إسبانيا.. والسعودية تستهل مشوارها في اليابان بالهزيمة.. وأستراليا تفاجئ الأرجنتين بثنائية نظيفة.. والمكسيك تكتسح فرنسا برباعية

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انطلقت اليوم الخميس، فعاليات النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث أقيم العديد من المباريات بين المنتخبات الأولمبية، وعلى رأسهم مباراتي المجموعة الثالة، مصر وإسبانيا، والأرجنتين وأستراليا، ويعرض دوت الخليج نتائج مباريات أولمبياد طوكيو التي أقيمت اليوم:

مباراة منتخب مصر وإسبانيا

انتهت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وشهدت المباراة ضغط من قبل المنتخب الإسباني، ولكن نجح دفاع الفراعنة في التصدي لهجمات لاعبي المنتخب الإسباني.

مباراة منتخب الأرجنتين وأستراليا

انتهت مباراة المنتخب الأولمبي الأرجنتيني ومنتخب أستراليا، بفوز الأخير بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الـ 12.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وشهدت المباراة طرد فرانسيسكو أورتيجا لاعب منتخب التانجو.

مباراة منتخب السعودية وكوت ديفوار

حقق منتخب كوت ديفوار، الفوز على منافسه منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيسان، ضمن منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وسجل عبد الأله العمري لاعب منتخب السعودية هدف المباراة الأول في مرماه، عن طريق الخطأ، ليتأخر منتخب السعودية بهدف، ثم استطاع سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية من إحراز هدف التعادل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 44، ثم تمكن فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار من إحراز هدف الفوز لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

مباراة منتخب المكسيك وفرنسا

اكتسح منتخب المكسيك منتخب فرنسا، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس، ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وافتتح ألكسيس فيجا لاعب منتخب المكسيك التسجيل، بعد ان أحرز الهدف الأول في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ثم تمكن من إحراز الهدف الثاني ايضا في الدقيقة 55، من زمن المباراة، واستطاع أندري بيير جينياك تسجيل هدف فرنسا الوحيد في الدقيقة 69، عن طريق إحرازه لركلة جزاء، ثم سجل أوريل انتونا الهدف الثالث لمنتخب المكسيك في الدقيقة 80، واختتم إدواردو أجويري أهداف المباراة، عن طريق تسجيله للهدف الرباع لمنتخب المكسيك في الدقيقة 90.