/641627/أولى-مفاجأت-الأولمبياد-أستراليا-تكتسح-الأرجنتين-بثنائية-نظيفة

انتهت مباراة المنتخب الأولمبي الأرجنتيني ومنتخب أستراليا، بفوز الأخير بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الـ 12.30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وشهدت المباراة طرد فرانسيسكو أورتيجا لاعب منتخب التانجو ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

أستراليا تخطف ثلاث نقاط من الأرجنتيتن

اشتعلت منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تعادل منتخب مصر الأولمبي ومنتخب أسبانيا، بالإضافة إلى فوز منتخب أستراليا على حساب منتخب الارجنتين، في المباراة التي جمعتعهم اليوم الخميس.

ترتيب المجموعة الثالثة

تربع منتخب منتخب أستراليا، على صدارة المجموعة الثالة برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل وصافة المجموعة منتخبنا الوطني الأولمبي برصيد نقطة، ويأتي في المركز الثالث منتخب إسباني برصيد نقطو وحيدة، بينما يحتل المركز الاخير منتخب الأرجنتين بدون نقاط، بعد خسارته أمام منتخب أستراليا بهدف نظيف، وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين الأولمبي كالتالي:

قائمة منتخب الأرجنتين في اولمبياد طوكيو

حراسة المرمى: خواكين بلازكز، لاوتارو مورالي، خيرمياس ليدسيما.

خط الدفاع: هيرنان دي لفونتي، مارسيلو هيريرا، نيهان بيرز، ليونيل موسيفيت، فاكوندو ميدانا، نازارينو كولومبو، فرانشيسكو أورتيجا، كلاوديو برافو.

خط الوسط: نيكولاس كابالدو، فاوستو فيرا، سانتياجو كولومباتو، توماس بالمونتي، مارتين بايرو، لوكاس روبرتوني، فيرناندو فلينزيلاو، بيدرو دي لافيجا، أليكسيس ماكاليستر، تياجو ألمادا.

خط الهجوم: أجوستين أرزي، إيزيكيل باركو، أدولفو جايتش، إيزيكيل بونسي، لوكاس ألاريو.

مباراة مصر وإسبانيا

انتهت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب إسبانيا، بنتيجة 0/0، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات أولى مباريات دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

تشكيل مصر أمام إسبانيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ، رمضان صبحي- أحمد ياسر ريان