الزمالك ينعى وفاة كامل البيطار.. تفاصيل

ينعى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وأعضاء اللجنة، الإذاعي الكبير كامل البيطار الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وتتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و تخرج البيطار من كلية الآداب قسم الصحافة بجامعة القاهرة، وكتب خلال دراسته في جريدة المساء، وبدأ التدريب بالإذاعة المصرية وقبل مرور عام وقبل حلول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته “مسحراتي اليوم”، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وقدم كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير صوت العرب.

و سبق للبيطار أن شغل منصب عضوية مجلس إدارة الزمالك و الإشراف على فريق كرة اليد الذي توج ببطولة إفريقيا أكثر من مرة في الثمانينات من القرن الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات.

وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدف واستقبلت شباكه 18 هدف، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظراً لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يوماً.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدني.