وزيرة البيئة: مسحنا الشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى ببورسعيد وتأكدنا من خلو...

د. ياسمين فؤاد تعلن : أزالة كافة آثار التلوث المتبقية .. والعوامل الجوية ساعدت فى تشتت التلوث الزيتى
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتى ببورسعيد قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتى الذى ظهر بالأمس بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد ، حيث أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.
وقد أعلنت وزيرة البيئة إلى إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت (بتروسيف ) التابع للهيئة العامة للبترول ، حيث أن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث ،موضحةً قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وتم ارسالها لفرع جهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها ، ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للسيد محافظ بورسعيد و لشركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى إنتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.
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