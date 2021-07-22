شاهد.. حوار بين الرئيس السيسي ومجند فى العلمين

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة، داخل مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حواراً مع مجند يدعى "أيمن"، للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه، وسأله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وظيفته، وقال الشاب، إنه من محافظة المنوفية ومن قرية اشمون، ويبلغ من العمر 29 سنه، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب، أثناء دراسته، براتب 1500 جنيه.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشاب المجند:" اطحن نفسي مااكلشي وماانامش ولا حد يغلبني ابداً، هو العيل اللي بيجي مش محتاج اكل وشرب وتعليم وصحة، تقدر توفر كده ازاي، بس عشان متقولش الظروف صعبة، بلغ سلامي للوالد وكل سنه وانت طيب يا أيمن".