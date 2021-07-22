مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15شخصا في مشاجرة بسوهاج

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخصا برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج ونقل المصابين بعدد ( 5 ) سيارات إسعاف. وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ من الصحة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بوقوع مشاجرة بدائرة المركز.. على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة وعددهم ( 7 أشخاص – مقيمين بذات الناحية) وتبين ( إصابة عدد 4 منهم من بينهم إثنين برش خرطوش وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ) وبحوزة إثنين من الطرفين (عدد 2 بندقية خرطوش) وبسؤالهم تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات حول الجيرة . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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