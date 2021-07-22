/641622/نواب-بور-سعيد-يطالبون-بفتح-تحقيق-موسع-لمعرفة-السفينة-المتسببة-فى-تسريب-البقعة-الزيتية-وتحرك-برلماني-ضد-وزيرة-البيئة

شهد شاطئ محافظة بورسعيد كارثة كبيرة في الثامنة من صباح ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث فوجئ الأهالي بلون أسود قادم عليهم من داخل "مياة البحر" مما دفع الأهالي للهروب خارج الشاطئ.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي ما ذكره نواب البرلمان عن محافظة بور سعيد بشأن أزمة مياه البحر

من جانبه أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أنه قد تمت إزالة بقعة الزيت التى تسببت فى منع المصيفين والانتهاء من إزالة آثار بقعة التلوث الزيتي، التى ظهرت على الشاطيء على امتداد 1000 متر بالاشتراك والتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار التلوث على الشاطئ فى المنطقة المذكورة، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بسؤال لوزيرة البيئة بشأن أزمة مياة بورسعيد.

النائب أحمد فرغلي يتوجه بسؤال لوزيرة البيئة

كما تقدم الناىب أحمد فرغلي بسؤال إلى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بشأن أزمة انتشار بقع زيت فى مياه بحر بورسعيد، والتى تسببت فى حدوث بقعة زيت كبيرة حولت لون المياه إلى اللون الأسود مما سبب إزعاج للمصيفين، وكذلك سؤالها عن تأثير هذا الحادث على صحة المواطنين، ودور وزارة البيئة وما قامت به، لإزلة تلك البقعة ومعالجة آثارها، ومعرفة المتسبب فى الحادثة، وكذا تأثير الحادث على الحياة البحرية والأسماك.

عزوف المصيفين عن شواطئ بورسعيد

وقال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن التلوث الزيتي "بقعة الزيت"، التي ظهرت فى مياه بورسعيد وكانت سبب لعزوف المصيفين من بعض شواطيء بورسعيد سوف تنتهي خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة قناة السويس اتخذوا اجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث وبقعة الزيت التى ظهرت بشواطيء منطقة المناخ ببورسعيد.

وأكد النائب حسن عمار، أن هناك اجراءات قانونية سوف تتخذها الدولة المصرية ممثلة فى لجنة تم تشكيلها من وزارة البيئة وهيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتفتيش على السفن والمراكب فى الانتظار، ومعرفة المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطمأن النائب حسن عمار اهالي مدينة بورسعيد والوافدين إليها بالعمل على انتهاء الأزمة فى أقرب وقت خلال الساعات القادمة لتعود مياه البحر نقية من التلوث الزيتي.

تلوث مياه بورسعيد

هذا وتبين أن اللون الأسود عبارة عن زيت ناتج عن مخلفات السفن تسبب في تحويل مياة البحر من اللون الأزرق إلى اللون الأسود، الذي يشبه لون الزيت المحترق الناتج عن عادم السيارات.

كما أبدى الأهالي استيائهم من الأزمة التي حدثت، وأكدوا أنها أفسدت فرحة ثاني أيام العيد، ومنعت الأهالي من التواجد داخل المياه، وأكدوا أنهم قادمين من المحافظات للاستمتاع بشاطئ بورسعيد، وأن ما حدث أفسد فرحتهم بالعيد.

هذا وأكد أحد مؤجري الشماسي أن الأزمة ناتجة عن قيام السفن بتغيير الزيت بالمخالفة للقانون، وأشار أن الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون، ويسبب تلوث لمياة البحر المتوسط، ويهدد بخطورة علي حياة الأهالي.

وكانت محافظة بورسعيد قد اعلنت أنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم على امتداد 1000 متر، مؤكدة أنه يجرى التعامل مع البقعة بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس، لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث على الشاطئ.