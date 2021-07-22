بـ4.8 مليون جنيه..فيلم «العارف» يكتسح ايرادات السينمات

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لازال فيلم «العارف» للفنان أحمد عز يحصد أرقاما قياسية في دور العرض المصرية خاصة في تلك الفترة التي تشهد إقبال الجمهور على شباك التذاكر بسبب عيد الأضحى المبارك.

دوت الخليج يرصد ايرادات فيلم «العارف»

حصد فيلم «العارف» في يوم أمس الأربعاء الموافق ثاني أيام عيد الأضحى إيرادات بلغت لـ 4 ملايين و825 ألف و751 جنيها وهو تهد الأيرادات الأعلى في تاريخ السينما المصرية، وكان قد حقق في أول أيام العيد إيرادات بلغت نحو 3 ملايين و214 ألف و426 جنيها مصريًا، وهي الأعلى بدور العرض السينمائي، وبذلك ظل «العارف» متمسكا بالصادرة بتفوق كبير.

تفاصيل فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الايرادات الكلية لفيلم مش أنا

ووصلت كل الإيرادات لفيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني إلى 30 مليون جنيها و200 ألفا، بعدما حقق إيرادات أمس الأربعاء وصلت إلى مليون و100 ألف جنيه وهي إيرادات كلية مرضية للغاية حيث طرح الفيلم بين العيدين ومازال مستمرا في دور العرض ومتوقع زيادة حصيلته من الإيرادات خلال الأيام القادة.

ويشارك في بطولة فيلم “مش أنا” بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.