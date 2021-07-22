/641636/عمرو-عزت-حجاج-يكتب-يوليو-وذكراها---٢-يوسف-صديق-منقذ-يوليو

البكباشى يوسف صديق ابن بنى سويف، أحد الضباط الأحرار والملقب بفارس ثورة يوليه 1952، دائما ما يذكر اسمه كلما حلت علينا ذكرى الثورة المجيدة والتى نحتفل بها هذه الأيام، وذلك لتمكنه من القبض على قيادات الجيش الملكى قبل تحركهم لالقاء القبض على أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وانقاذه الثورة من الفشل.

يوسف صديق.. منقذ ثورة يوليو

ومنقذ الثورة وفارسها إسمه يوسف منصور يوسف صديق الأزهرى مواليد عام 1910، وكان جده "يوسف" ضابطا بالجيش المصرى و تولى منصب حاكم إقليم كردفان بالسودان، وعندما اندلعت الثورة المهدية قتل وأفراد أسرته ولم ينجو منهم سوى إبنيه أحمد، ومنصور والد يوسف، وهربا إلى مصر، وأقام منصور بزاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف " مديرية بنى سويف " وقتها مسقط رأس العائلة، وتزوج منصور ورحل عن الدنيا بعد إنجابه يوسف بعام، ومرت السنوات وأنهى يوسف دراسته بالمرحلة الإبتدائية عام 1924، بمدرسة القرية، لينتقل إلى القاهرة ويلتحق بالمدرسة الخديوية الثانوية بالقرب من منزل الزعيم سعد زغلول "بيت الأمة "، فاستمع إلى خطب زعيم الأمة وشارك فى التظاهرات ضد الإنجليز، وفى عام 1930، ورغم ميله للشعر والأدب لم يأخذ بنصائح خاله وأسرته بالالتحاق بكلية مدنية، وفضل الالتحاق بالكلية الحربية ليتخرج ضابطا بالجيش و أطلق عليه "شاعر الكلية"، يلقى قصائده فى المناسبات الرياضية بين كليته وكلية البوليس "الشرطة" حاليا.

يوسف صديق.. أبرز الضباط الأحرار

وتخرج يوسف صديق ضابطا من الكلية الحربية عام 1933، ليعمل بالسلوم ثم تنقل ما بين أماكن ووحدات عسكرية مختلفة منها القاهرة والاسماعيلية وأسوان وفلسطين والسودان، شارك يوسف صديق فى حرب فلسطين 1948، وأبلى بلاء حسنًا وزملاءه فى موقعة" أشدود"، ولم ينسى صوت المدافع واحتدام وطيس المعارك أن يكتب قصيدة وصف فيها منطقة سحر الطبيعة بمنطقة " أشدود" وانضم يوسف للتنظيم عام 1951 وحضر العديد من الاجتماعات السرية والإعداد للثورة، واتفق الأحرار على الثالث والعشرين من يوليو 1952 موعدا للثورة والقبض على قيادات الجيش واحتلال مقراتهم ومطالبة الملك بالرحيل، ورغم معاناة يوسف خلال تلك الفترة من نزيف بالرئة اليسرى يعالح منه، ومطالبة الأطباء له بالراحة وعدم الحركة، إلا أنه أصر على المشاركة مع الأحرار وتنفيذ دوره فى تأمين مقر قيادة الجيش بعد احتلالها من قبل قوات الجيش بقيادة الضباط الأحرار.

"يوسف صديق ..منقذ يوليو”

وفى ليلة صباحها الثورة تحرك يوسف بمجموعته " مقدمة الكتيبة الأولى مدافع ماكينة مشاه" من الهايكستب إلى مقر قيادة الجيش بكوبرى القبة، مبكرًا عن الموعد المتفق عليه بساعة، ولم يكن يعلم أن الضباط الأحرار الغوا المهمة بعد تسرب معلوماتها إلى الملك وأعضاء حكومته أثناء وجودهم بالإسكندرية، وأن قيادات الجيش الملكى يتوافدون على مقر قيادة الجيش لعقد اجتماعهم والإعداد للقبض على المشاركين فى تنظيم الضباط الأحرار واعتقالهم بأمر من الملك، ووصل صديق إلى مقر القيادة بالعباسية وانتظر وصول القوات المقرر احتلالها المبنى، ولم يأت أحد، ورفع رأسه إلى السماء قائلا:" أنا نسيت المعاد المتفق عليه ولا ايه، دلنى يا رب أنا صح ولا غلط "، وتمكن من القبض على جميع القيادات والضباط القادمين إلى مقر القيادة، وفوجئ بقدوم جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر اللذان أرادا إخباره بإلغاء المهمة إلا أنهما علما بتحركه، من زوجته التى اخبرتهما بخروجه من المنزل دون معرفتها لوجهته، وعند وصول عبدالناصر وعبدالحكيم، مقر قيادة الجيش ونظرا لضعف الإضاءة ليلا، استوقفتهما القوات وتحفظت عليهما، واصطحبتهما إلى يوسف، ليجدهما ناصر وحكيم، اللذان علما منه بإلقاء القبض على جميع القادمين إلى مقر القيادة، فقال عبدالناصر " العجلة دارت وماينفعش التراجع "، وكلف "يوسف" بمهمة أكبر من المتفق عليها من قبل، وهى القبض على من بداخل مقر القيادة والسيطرة على المبنى، وعاد ناصر وحكيم لتحريك وجلب باقى المركبات والقوات، واقتحم يوسف مقر القيادة وصعد للطابق الثانى وأطلق النيران على حارسا برتبة "شاويش" داخل المبنى فاصابه فى قدمه لعدم امتثاله لامره ومحاولته المقاومة، وتمكنت القوات من ضبط جميع من بالمبنى، ودخل يوسف لمكتب الفريق حسين فريد رئيس أركان الجيش، فوجده مختبئا خلف" برافان" رافعا منديلا ابيض بعد سماعه دوى إطلاق النيران، فألقى القبض عليه، وأجرى يوسف اتصالا هاتفيا من تليفون مكتب رئيس الأركان باللواء محمد نجيب وأخبره بما حدث، وعرض عليه طلب رئيس الأركان تأمينه وأسرته، فوافق نجيب على ذلك، وسمع يوسف صوت الدبابات بالخارج فخرج ليجد البكباشى زكريا محيى الدين قد وصل بقواته.

ونجحت الثورة بدعم من الشعب الذى خرج إلى الشوارع فى ربوع مصر معلنا فرحته ومساندته الجيش، وطلب عبدالناصر ضم يوسف لمجلس قيادة الثورة لدوره البطولى ليلة الثورة الذى يعد سببا رئيسيا فى نجاحها، و حضر يوسف صديق اول اجتماع لمجلس قيادة الثورة ضم 14 ضابطا حكموا مصر بقيادة محمد نجيب أول رئيس للبلاد بعد رحيل الملك.

وكان يوسف صديق شاعرا محبا لوطنه وله مجموعة شعرية بعنوان " ضعوا الأقلام" كما وضع له تمثالا بالمتحف الحربى بجوار زملاءه من الضباط الأحرار وذلك بحكم من المحكمة ، وعانى يوسف من أمراض "نزيف الكلى والسرطان والسكر وسل العظام" لسنوات حتى وافته المنية فى 31 مارس عام 1975، عن عمر يناهز 65 عاما، ليشيع جثمانه ملفوما بعلم مصر ومحمولا على عربة عسكرية فى جنازة عسكرية رسمية وشعبية، حضرها محمد نجيب، أول رئيس جمهورية لمصر، وحسنى مبارك وكان نائبا للرئيس أنور السادات وقتها، وزملاء البطل من الضباط الأحرار ومن على قيد الحياة من مجلس قيادة الثورة وعائلته ومحبيه، وبرغم تاريخه الوطنى المشرف لم يطلق إسمه على ميدان أو شارع أو مدرسة بالقاهرة أو محافظة بنى سويف مسقط رأسه حتى الآن. وللحديث بقية

عمرو عزت حجاج

عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين