إنفوجراف.. «حياة كريمة» تطبيق حقيقى لمصارف الزكاة الشرعية

جدة - نرمين السيد - كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا، وفرش منازل الفقراء والمساكين، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالكشف وصرف العلاج. وتسعى المبادرة أيضًا إلى رعاية وتدريب الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وغيرها من الخدمات التى تسعى فى المقام الأول للحفاظ على صحة الإنسان.

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