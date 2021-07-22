صور.. إزالة مخالفات 12 عقارا فى 7 أحياء إسكندرانية

جدة - نرمين السيد -

واستهدفت الحملات إزالة العقارات والأسوار المخالفة فى 7 أحياء هى: "العامرية أول، والعامرية ثان، والمنتزه أول، وشرق، والجمرك، ووسط، وغرب"، لوقف البناء المخالف.

وأسفرت الحملات المفاجئة عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بـ12 عقار بواقع "عقار واحد بأحياء "العامرية ثان، المنتزه أول، غرب، وسط، الجمرك"، وعقارين بحى شرق، و4 بحي العامرية أول.

من جانبه، أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مواصلة التصدى لأعمال البناء المخالف على مستوى الأحياء، وخاصة خلال عطلة أيام عيد الأضحى، ومنع استغلال المخالفين.

وأوضح أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.