يوسف الشريف يشيد بأداء فريق المنتخب الأولمبي: «بداية جيدة جدًا»

/641630/يوسف-الشريف-يشيد-بأداء-فريق-المنتخب-الأولمبي-بداية-جيدة-جدا

أشاد الفنان يوسف الشريف بالمستوى الفني الرائع الذي ظهر به المنتخب الأوليمبي في أولى مبارياته أمام منتخب أسبانيا، ضمن الجولة الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان يوسف الشريف على مباراة مصر وأسبانيا.

يوسف الشريف يعلق على مباراة مصر وأسبانيا

وغرد الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة بصور من مباراة مصر وأسبانيا، وعلق عليها قائلًا: "بداية جيدة جدًا".

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

وانتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان «طوكيو 2020»، بالتعادل السلبي.

يوسف الشريف يحتفل بعيد الأضحى برفقة زوجته

واحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد الأضحى برفقة أسرته، وشاركت زوجته الكاتبة إنجي علاء جمهورها بمجموعة صور لها معه هو وأولادهم الثلاثة، وظهروا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام» في حديقة منزلهم يستمتعون بوقتهم ويلعبون كوتشينة.

وشارك يوسف الشريف خلال السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «كوفيد - 25»، بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قصة مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف

وتدور أحداث المسلسل حول انتشار وباء خطير في البلاد، والذي يسبب جنون ونوبات عصبية لكل من يصاب به، دول التمكن من الوصول إلى معلومات كاملة عن المرض الحديث الذي يغزو الشوارع.

ويركز المسلسل على دور الأطباء وأطقم التمريض في مواجهة ذلك الوباء الغامض، وسط تصاعد الأحداث