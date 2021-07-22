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حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم منذ قليل 2021 ، رددت العديد من وسائل الإعلام خبر إقالة وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، خلال الساعات الماضية وهو الأمر الذى تحول إلى مسار الحوار الحالى على منصات التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم منذ قليل 2021

ووفقًا لما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، فإن خبر إقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، فى مكانه وزيرًا للتربية والتعليم ولم يحدث أى تعديل وزارى فى هذا المنصب نهائيًا.

إقالة وزير التربية والتعليم.. تعرف على حقيقة الأمر

كما حث المصدر الذى رفض عدم ذكره أسمه على ضرورى التأكد من صحة الأخبار التى تُنشر لأن الأخبار المغلوطة تؤدى إلى نتائج سلبية لما تتضمنه من محتوى غير صادق.

وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور طارق شوقي، تولى الوزارة فى الرابع عشر من عام 2017، وذلك بعد موافقة مجلس النواب فى الجلسة العامة على التعديل الوزاري الجديد في حكومة شريف إسماعيل الذى كان يرأس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، حيث جرى تغييراً كاملا في منظومه التعليم المصري حيث يتجه بالمنظومه التعليميه إلى نظام التعليم الالكترونى يستخدم فيه الطلبة حواسيب خاصه بهم مدعومه من الدولة و في 2020 أصدر شوقي قراراً بعوده نظام التحسين في الثانويه العامه بعدما تم إلغاؤه في عام.

إقالة وزير التربية والتعليم طارق شوقي.. مصدر بالتعليم يكشف حقيقة الأمر

وتجرى خلال الأيام الحالية امتحانات الثانوية العامة التى تنعقد فى العديد من محافظات بجمهورية مصر العربية، ويعمل موقع دوت الخليج، على رصد ردود الفعل خلال الوقت الحالى، والتى جاءت متباينة نسبيًا فى مضمونها حيث أكد عدد من طلاب الثانوية العامة أن امتحانات العلمي جاءت معظمها صعبة نسبيًا ووقت الإجابة عنها يحتاج إلى وقت أطول.

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هذا وعمت حالة من السعادة والسرور على وجه الكثير من طلاب شعبة أدبي، الذين أكدوا فى أكثر من حديث لهم أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

2014