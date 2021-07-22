/641641/ترتيب-مجموعات-اولمبياد-طوكيو-2021-كرة-القدم

أنتهت الجولة الأولى من مواجهات اولمبياد طوكيو 2020 ، وشهدت منافساتها احداث متعددة لعل أبرزها تعادل منتخب مصر مع إسبانيا ووقوع ألمانيا في فخ الهزيمة برباعية وكذلك فرنسا، ويستعرض دوت الخليج ترتيب مجموعات اولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم.

ترتيب المجموعة الأولى في الأولمبياد

1-المكسيك - 3 نقاط

2- اليابان - 3 نقاط

3- جنوب افريقيا - صفر نقاط

4- فرنسا - صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في الأولمبياد

1- رومانيا- 3 نقاط

2- نيوزيلاندا- 3 نقاط

3- هندوراس- صفر نقاط

4- كوريا الجنوبية- صفر نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة في الأولمبياد

1- استراليا - 3 نقاط

2- مصر- 1 نقاط

3- اسبانيا- 1 نقاط

4- الارجنتين- صفر نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة في الأولمبياد

1- البرازيل- 3 نقاط

2- كوت دي فوار- 3 نقاط

3- السعودية - صفر نقاط

4- المانيا - صفر نقاط

مجموعات اولمبياد طوكيو 2021 كرة القدم

حقق المنتخب المصري تعادلا غاليا بطعم الفوز على حساب إسبانيا بدون أهداف في مباراة شهدت تألق واضح من خط دفاع الفراعنة والحارس العملاق محمد الشناوي ، ويستعرض دوت الخليج 5 ظواهر في مباراة مصر وإسبانيا.

حصول مصر على نقطة ثمينة من بطل أوروبا وأحد المرشحين لحصد الميدالية الذهبية من البطولة بعد تألق واضح من أبناء النيل على رأسهم خط الدفاع والحارس محمد الشناوي.

أثار شوقي الغريب السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن ظهر في لقطة تبدو محرجة بعد أن ألتقطت الكاميرات قيام المدرب بربط حزامه على الهواء مباشرة.

القائم الأيسر للشناوي ينقذ مصر من الهدف الأول من إسبانيا لتستمر مقولة الشناوي ومعه العارضة ينقذان الفراعنة من هزيمة قاسية.

خروج لاعبان من منتخب إسبانيا خلال أحداث الشوط الأول من أبرز الظواهر الغريبة في مواجهة مصر وإسبانيا حيث أجبرت الإصابة المدير الفني للإسبان على إجراء تغييرين إضطرارين.

تحقيق محمد الشناوي حارس مرمى رقما قياسيا ، حيث أصبح الشناوي أول حارس في تاريخ الكرة المصرية يشارك في بطولات كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات والأولمبياد.