الزراعة: ذبح أكثر من 20 ألف أضحية فى المجازر خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة

ووفقا لتقرير رسمى للهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالى مذبوحات الأضاحى من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز، والتى استقبلتها المجازر من المواطنين على مستوى الجمهورية، خلال أيام العيد الثلاثة 20 ألفا و342 أضحية حتى الآن، حيث بلغ إجمالى ما تم ذبحه فى اليوم الثالث للعيد حوالى 4 آلاف و831 أضحية، تم ذبحها بالمجان تحت إشراف طبى بيطرى كامل للتأكد من سلامة الأضحية.
من جهته، أكد الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى ورئيس صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، مواصلة المجزر الآلى التابع للصندوق بمنطقة النوبارية فتح أبوابه للجمهور والجمعيات الأهلية لاستقبال وذبح الأضاحى، وذلك بعد رفع كفاءته، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وقال إنه لأول مرة، تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيها الصندوق للبنك الذبيح وفقا لاشتراطات جودة عالية ورقابة صارمة بالمجزر التابع له، حيث تم تطوير نظام التعبئة والتغليف وفقا لاحتياجات البنك والسوق المحلى.
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