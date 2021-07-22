إقبال كبير من المواطنين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام ...

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من المصطافين والرواد والمحافظات المجاورة؛ احتفالا بثالث أيام عيد الأضحي المبارك وهربا من حرارة الجو المرتفعة.

وراقبت الإدارة العامة والسياحة بالإسكندرية بإشراف رئيس الإدارة جمال رشاد، نسب الإشغالات بالشواطئ المميزة والمجانية، والتي تمتد شرق وغرب المدينة، وعددها 66 شاطئا، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة المواطنين والالتزام بالأسعار المحددة وتواجد عمال وأدوات الإنقاذ بالشواطئ.

كما توافد أعداد كبيرة من الشباب والأطفال بطول طريق الكورنيش؛ للاستمتاع وركوب المراكب للتنزه بها داخل مياه البحر وسط.

وحرصت مديرية الصحة بالإسكندرية على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.