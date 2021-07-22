بالصور .. أنشطة ترفيهية وثقافية للمتعافين بمراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوال...

المتعافون من الإدمان يوجهون رسالة : "المخدرات دمرت حياتنا وحرمتنا من أهالينا ومفيش بديل عن العلاج "

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الاضحى المبارك ،وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين ،ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، وكذلك للمرضى الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان

كما شارك المتعافين فى كافة مراحل إعداد وتنظيم هذه الآنشطة حتى التنفيذ بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدرب .

كما وجه المتعافين من الإدمان رسالة للشباب ، تفيد بأن المخدرات دمرت حياتهم وكانت سببا فى حرمانهم من أسرهم قائلين :" نعاهد أنفسنا على تنفيذ ما تعلمناه فى مراكز العزيمة والبعد عن أى شء يكون سببا للتعاطى..المخدرات دمرت حياتنا وحرمتنا من أهالينا ومفيش بديل عن العلاج ..بلاش حد يجرب التعاطى لأن الإدمان أخره ضياع الصحة ودمارها "

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" طوال أيام عيد الأضحى المبارك ،حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.