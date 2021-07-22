السفير المصري في جيبوتي يجري حواراً مع التلفزيون الجيبوتي

استضاف التلفزيون الجيبوتي السفير المصري محمد مصطفي عرفي بمناسبة ذكرى العيد القومي لجمهورية مصر العربية المواكب لذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

استعرض السفير المصري خلال المقابلة مخرجات لقاء القمة الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيلة خلال زيارة السيد الرئيس إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي، كما تطرق إلى الزخم الحالي الذي يشهده مسار العلاقات الثنائية بهدف تحقيق شراكة إستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق متصل، حرص السفير المصري كذلك على استعراض الأبعاد المتنوعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي استهدفت فيها جموع الشعب استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.