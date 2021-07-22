/641645/بعد-تعادل-المنتخب-الأولمبى-مع-أسبانيا-رئيس-لجنة-الشباب-بمجلس-النواب-أداء-رجولى-وننتظر-الأفضل

علق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على مبارة منتخب مصر الاوليمبى ومنتخب إسبانيا، باولمبياد طوكيو، قائلًا:” إن أداء المنتخب المصرى كان مشرفًا جدا ولا يوجد مجال للانتقادات التى وجهت للمنتخب بسبب أداءهم الدفاعى، موضحا:” أن الاداء يمثل رؤية المدير الفنى، وهو استطاع الوصول للهدف المستهدف أمام فريق كبير وبطل أوربا، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب أدوا ما عليهم بشكل كامل.

اولمبياد طوكيو

وتوقع رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب محمود حسين، فى تصريح خاصة لـ" دوت الخليج "، أن تكون المبارة القادمة صعبة، لأن منتخب الارجنتين خسر أولى مبارياته أمام استراليا، ويريد أن يعوض خسارته، وهذا يجعل المبارة القادمة لمنتخب مصر أمام نظيره الارجنتين مهمة صعبة.

المنتخب الاوليمبي

وعبر البرلمانى عن تفاؤله برجال المنتخب الأوليمبى، مشيدًا باختيار المدير الفنى للمنتخب للاعبين وأن أفضل من لعب اليوم هم من كان يتم انتقاد اختيارهم فى الفريق، وهم الشناوى وحجازى والونش، مضيفًأ:” الثلاثة هم أفضل ٣ لعبوا النهاردة فى المباراة.

ووجه النائب رسالة للمنتخب الاوليمبى التهنئة للاعبي المنتخب، مؤكدًا على أن الشعب المصرى كان يتابعهم، ومطالبا المنتخب بالاستمرار فى اداءهم الرجولى، وأن يتحصلوا على نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة أمام الارجنتين وأستراليا.

وكان المنتخب الاوليمبى قد حقق نتيجة جيدة بطعم الانتصار بالتعادل السلبي مع منتخب إسبانيا في الجولة الأولي لاوليمبياد طوكيو ، ليحصل كل منتخب على نقطة، وينتظر الفريقين مباراة الأرجنتين و إستراليا المقرر لها اليوم.

ويواجه منتخب مصر يوم الأحد المقبل في التاسعة و النصف صباحاً منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية .