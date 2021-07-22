/641651/وصفها-بـ-أعظم-انتصاراته-فكانت-نهايته-على-يدها-تفاصيل-جديدة-فى-حادث-قتل-رجل-على-يد-زوجته

نهاية مأسوية تعرض لها أحد المواطنين يدعى محمد عبدالحفيظ، على يد زوجته وذلك بعد مشادة عنيفة على مصاريف العيد، حيث قامت بطعنه فى منطقة الصدر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا مجموعة من الصور والتعليقات والرسائل الغرامية للزوج محمد أحمد عبدالحفيظ، والذى لقى مصرعه على يد زوجته في مشاكل بينهما بسبب الخلاف على مصاريف العيد.

دوت الخليج يرصد السطور التالية تفاصيل مقتل زوج علي يد زوجته بالمنوفية

وتفاعل كثيرون مع منشورات المجنى عليه والمتهمة على صفحتيهما الشخصية على موقع التواصل "فيسبوك"، خاصة الرسالة الأخيرة للضحية، والتي قال فيها "وتبقي هي أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي ، بينما دونت هي تعليقًا على إحدى صوره: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

بعد تبادل رسائل الغرام.. سيدة تطعن زوجها بالمنوفية

وأدلت المتهمة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها فى حق زوجها أمام النيابة العامة أنها كانت فى حالة دفاع عن النفس بعدما إنهال عليها زوجها بالضرب المبرح بعد مطالبتها له بمبلغ من المال لزوم نفقات المنزل ومصروفات العيد وشراء ملابس جديدة والاحتفال باستقبال العيد وسط فرحة أولادنا. تفاصيل الجريمة.

وأوضحت المتهمة: "أننى طلبت منه بزيادة المبلغ المالى حتى استطيع شراء كافة الاحتياجات وملابس الأطفال لكى يفرحوا مثل باقى أطفال المنطقة بالعيد ولكنه رفض بشده وظل يردد بعض العبارات ونشبت على أثرها خلاف حاد بيننا محاولًا التعدي عليا ولكننى تمكنت من الدفاع عن نفسى وامسكت بسكين كان في يدى وقت الخلاف وتواجدنا في المطبخ وفقدت كل اعصابى ولم أشعر إلا والسكين فى صدره والدماء تسيل وتخرج من ملابسه وسقط على الأرض وفارق الحياة فى لحظات لم أشعر بها.

وتابعت:"لم أقصد قتله وإنما حدثت بيننا مشاجرة حامية وحاول ضربي، فلم أدرِ بنفسى إلا وأنا أطعنه بالسكين فى صدره دون قصد منى قتله ولكنها لحظات شيطان سيطرت على عقلي ودفعني إلى قتل زوجى الذى كنت أحبه وأشعر معه بالحنان".

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض "سكين "إثر مشاكل زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.