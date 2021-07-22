/641652/النائب-امين-مسعود-مشيدا-بمبادرة-التمويل-العقارى-يستفيد-منها-كل-طبقات-المجتمع

أشاد النائب امين مسعود عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بمبادرة التمويل العقارى، أنها مبادرة عظيمة التى تستهدف بها القيادة السياسية الفئات المختلفة من الشعب المصرى .

التمويل العقاري

وأضاف البرلمانى، فى تصريح ل " دوت الخليج" ، أن فائدة المبادرة ٣ %فقط متناقضة وهى فائدة شبه معدومة، وتعتبر فالدة نصف بالمئة قطعيا، فرض السيارات مثلا اذا كانت الفالظة ٨ % على عشر سنين تكون الفالدة الإجمالية ٨٠ % ، أما مبادرة التمويل العقارى خلال ٣٠ سنة تصبح ٤٥ بالمئة، وهى نشبة ضئيلة جدا .

مبادرة التمويل العقاري

وأشار النائب أن المبادرة مناسبة لكل الطبقات الاجتماعية كلا حسب دخله، فتوجد شقة ب ٣٠٠ الف ويدفع الشاب ١٠ % مقدمة، واللى بيشتري شقة بمليون و١٠٠ الف يدفع ١٥% مقدمة، والشقة ال بمليون و٤٠٠ يدفع ٢٠% قمة، وبهذا تكون مناسبة لكل الطبقات.

واكد عضو لجنة الإسكان، أن مبادرة التمويل العقارى فضلا عن استفادة الشباب ومن على سن المعاش بها، هى أيضا تساهم فى تنشيط السوق العقارى من خلال ضخ ١٠٠ مليار جنية فى السوق العقارى وتنشط معها شركات العقارات ، فضلا عن تنشيط اقتصاد العقارات من حديد واسمنت وعمالة منتظمة وعمالة غير منتظمة .

هذا، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.