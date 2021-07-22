السفير محمد مصطفى عرفى يجرى حوارا مع التلفزيون الجيبوتى

جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير المصرى خلال المقابلة، مخرجات لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، خلال زيارة الرئيس إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضى.

كما تطرق إلى الزخم الحالى الذى يشهده مسار العلاقات الثنائية، بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وفى سياق متصل، حرص السفير المصرى كذلك على استعراض الأبعاد المتنوعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتى استهدفت فيها جموع الشعب استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.