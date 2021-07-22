جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير المصرى خلال المقابلة، مخرجات لقاء القمة الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، خلال زيارة الرئيس إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضى.
كما تطرق إلى الزخم الحالى الذى يشهده مسار العلاقات الثنائية، بهدف تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وفى سياق متصل، حرص السفير المصرى كذلك على استعراض الأبعاد المتنوعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتى استهدفت فيها جموع الشعب استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير محمد مصطفى عرفى يجرى حوارا مع التلفزيون الجيبوتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.