جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتى يشترط للقبول بها اجتيازها لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2021، اعتبارا من السبت 7 أغسطس المقبل وحتى الخميس 19 من الشهر نفسه، على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الخاص بمكتب التنسيق.





وذكرت الوزارة- فى بيان، اليوم- أن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هى: (كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة"، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف"، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وشعبتى التربية "التربية الفنية والتربية الموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر – منية النصر"). وتشمل الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات أيضا (شعبتى التربية الفنية بكليتى "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس"، وكلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية "كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة لدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية"، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق). ونوهت الوزارة بأن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (3و5) سنوات فى ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب. وللدخول على الموقع الخاص بمكتب التنسيق (من هنا).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 أغسطس.. بدء تسجيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.