الزراعة: 40 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة حتى ثالث أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة استمرار توافد المواطنين على حدائق الحيوان والأورمان والأسماك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات التى تحد من التكدس بالحدائق، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحدائق.





وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى، أن إجمالى زوار حديقة الحيوان بالجيزة بلغ فى اليوم الثالث للعيد حتى الآن حوالى 40 ألف زائر، حيث بلغ إجمالى إيراداتها فى اليوم الثالث حوالى 250 ألف جنيه.

على جانب آخر، أعلنت غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضى عن أن إجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية اليوم بلغ 35 حالة تعد على مستوى الجمهورية، تم إزالتها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين.

وتواصل غرفة العمليات التواصل مع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات؛ لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، واستقبال الشكاوى والتفاعل معها فى حينه.

كما تستمر المعامل التابعة لمركز البحوث الزراعية وهى: المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والمعمل المركزى للمبيدات، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، فى أداء مهامها بشكل طبيعى طوال فترة الإجازة، بكامل طاقتها واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب فى تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد، والحفاظ على سلامة الأغذية، حيث أعلن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية عن أن إجمالى عدد العينات التى تم استقبالها من العملاء وإصدار شهادات بنتائجها بلغ حوالى 1.700 شهادة.