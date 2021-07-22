أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، موضحة أنه لا وجود لأخطاء كما يدعى البعض لأسباب خاصة بهم، ولا إعادة لتصحيح الكيمياء، ولا توجد أسئلة بإجابتين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أشارت إلى أن إعلان نتيجة امتحان طلاب الثانوية العامة فى المواد غير المضافة للمجموع، مع النتيجة النهائية التى من المقرر أن تعلن منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الطلاب أدوا الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع بداية من 3 يوليو الجارى بعد أن تم إتاحة الأسئلة على موقع الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الطلاب سلموا كراسات الإجابة إلى لجان الامتحانات وتم تسليمها إلى الكنترولات لتصحيحها وستعلن مع النتيجة النهائية للطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: لا وجود لأخطاء بتصحيح الثانوية العامة ولا توجد أسئلة بإجابتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.