/641655/مفاجأت-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-البنك-بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام البنك في المواجهة التي تنطلق بين الفريقين في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف

ويخوض النادي الأهلي مباراة هامة أمام البنك الأهلي في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الإقتراب بجدول ترتيب الدوري الممتاز وتضييق الخناق على الزمالك ولاعبيه بينما يأمل البنك في خطف نقطة على أقل تقدير ستكون من فم الأسد ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتقام المباراة بين الأهلي والبنك في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز في أول مواجهة للمارد الأحمر بعد العودة من التوقف بسبب خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة للمباراة بين الأهلي والبنك الأهلي

وتبث قناة ON Time Sports 1 HDالمباراة بتعليق صوتي للمعلق المصري بلال أحمد علام في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتعشاً بعد حصوله علي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ويحتل المركز الثاني برصيد51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل البنك المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف فقط عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.