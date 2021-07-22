الأوقاف: غدا انطلاق قوافل توزيع لحوم صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن قوافل توزيع اللحوم الخاصة بمشروع صكوك الأضاحى الذى تتبناه الوزارة للعام السابع على التوالى سوف تنطلق، غدا الجمعة، من أمام ديوان عام الوزارة.





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