أسعار بورصة الدواجن اليوم.. زيادة نسبية فى الأسعار

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أسعار بورصة الدواجن اليوم ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الدواجن اليوم، خاصة لما يتعرض له السوق خلال الفترة الحالية من تباين وتذبذب فى الأسعار.

دوت الخليج

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الدواجن

ووفقًا لما رصده موقع دوت الخليج فإن أسعار الدواجن الحمراء أو البلدي قد ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية، حتى أن سعر الكيلو قد وصل لـ 60 جنيه بعدما كان بـ 50 و 48 جنيه خلال الفترة الماضية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووفقًا لما أعلن عنه عدد كبير من التجار فقد أكدوا أن الزيادة فى الأسعار جاءت نتيجة عدد من العوامل والتى يأتي على رأسها زيادة الأسعار فى البورصة، وارتفاع سعر العلف والزيادة النسبية فى نقل البضائع.

وقام محرر موقع دوت الخليج بجولة فى سوق بيع الدواجن خلال نهار اليوم، وتبين انخفاض كبير فى حركة الشراء بسبب زيادة أسعار الدواجن، بينما زاد الإقبال بشكل ملحوظ على الدواجن البيضاء والتى تراوح كيلو بها من 28 إلى 30 جنيه للكيلو الواحد.

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ونرصد فى التقرير التالى أسعار الدواجن كاملة والتى تضم الفراخ البيضاء والبلدي والبانية وغيرها من أنواع الدواجن الموجودة فى السوق وإليكم التفاصيل:-

الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها

- الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو

- الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو

- سعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيه

- كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيها في المزرعة

- البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49

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