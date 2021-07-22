الشرنوبي ينفي أنباء وقف حفلاته: «أجلناها عشان اللي عاوز يجي»

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دوت الخليج يكشف تعليق الشرنوبي على قرار إلغاء حفله

كتب الشرنوبي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام موضحة حقيقة إلغاء حفل الساحل مشيرا إلى أنه قرار بعيد كل البعد عن النقابة، قائلًا: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من إمبارح وصحفيين يكلموني على إلغاء تصاريح وأخبار غريبة جدًا بتنزل.. حفلة الساحل يوم 21 كانت قانونية، والنقابة كانت مصرحة لي بالحفله عادي".

وتابع: "لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت، إمبارح 70% من الحجوزات اتلغت، فقررنا أنا وفريق العمل تأجيلها ليوم ثاني عشان كل اللي كان عاوز يجي يعرف يجي، بس كده مفيش مشاكل خالص".

سارة الطباخ تشكر هاني شاكر وتتحدى الشرنوبي بعد وقف حفلاته

وكانت قد وجهت سارة الطباخ المنتجة والمالكة لشركة إيرث برودكشن الوكيل الحصري لمحمد الشرنوبي، الشكر لهاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة بعد قرار ايقاف حفلات محمد الشرنوبي.

فكتبت سارة الطباخ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كل الشكر والتقدير للنقيب أمير الغناء العربي، الأستاذ الفنان هاني شاكر لتطبيق القانون وإلغاء طلب أي إصدارات لتراخيص لحفل اليوم 21/7 الخاصة بمحمد الشرنوبي، والتي لم يصرح لها من الأساس طبقا لقرار النقابة الصادر 30/3، بإلزام محمد الشرنوبي بالالتزام بالعقد، وحتمية موافقة الشركة الكتابية على أي تعاقد وحصرية التعاقدات والتعاملات المادية والتفاوضية مع شركة إيرث برودكشن فقط، كوكيل حصري لمحمد الشرنوبي، بموجب عقد ساري حتى الآن والعقد نافذ وساري بحكم محكمة الصادر بتاريخ 31/1/2021”.

وتابعت الطباخ: "كل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس المحترمين لحرصهم على تطبيق القانون، وننوه أن من ينتهك حقوق شركة إيرث برودكشن أو يخالف قرارات النقابة أو أحكام القانون سيكون الرد بالقانون، ولن يردعنا أحد عن أخد حقوقنا كاملة، مفيش حد فوق القانون، إحنا دولة قانون".

محامي سارة الطباخ يحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي

وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي المنتجة سارة الطباخ، حذر الشركات الإنتاجية والإعلامية والإعلانية والتطبيقات الرقمية وشركات الاتصالات من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي بشكل منفرد، مضيفا أن العقد المبرم بينهما والذي ينص على إدارتها لأعماله وأنها الوكيل الحصري لأي تعاقدات فنية خاصة به، لا زال ساريا إلى الآن بناء على الحكم القضائي الذي حصلت عليه موكلته، مضيفا أن المطرب يسعى لتوريط الشركات.