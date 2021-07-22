/641654/بعد-نجاح-فيلمه-العارف-محمد-بشير-يتعرض-لوعكة-صحية

تعرض محمد بشير مؤلف فيلم «العارف» للنجم أحمد عز لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها إحدى مستشفيات القاهرة، حيث أنه أُصيب بإرتجاع في المرئ.

دوت الخليج يكشف طبيعة مرض المؤلف محمد بشير.

محمد بشير يعلن إصابته بإرتجاع المرئ

وأعلن بشير عن مرضه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة له من داخل المشفى وهو ملازمًا الفراش وعلق عليها قائلًا: "واحد صحبي عدي عليا عشان ننزل نلف علي السينمات زي ما بعمل كل يوم، وهو بيقولي ها هنروح علي أنهي سينما سكت شوية وقولت له اطلع بينا علي المستشفي أنا مش قادر اخد نفسي".

وأضاف محمد بشير متعجبًا من إصابته المتكررة بعد كل عمل جديد قائلًا: "وبعد فحوصات ورسم قلب واشاعات ربنا سترها وطلع عندي ارتجاع مرئ، والحقيقة أنا مش هسأل ليه كل شغلانه يحصل حاجة.. بس الحمد لله ولا إله إلا الله".

إيرادات فيلم «العارف»

ولازال فيلم «العارف» للمؤلف محمد بشير يحصد أرقامًا قياسية في دور العرض المصرية، خاصة في تلك الفترة التي تشهد إقبال الجمهور على شباك التذاكر بسبب عيد الأضحى المبارك.

حصد فيلم «العارف» في يوم أمس الأربعاء الموافق ثاني أيام عيد الأضحى إيرادات بلغت لـ 4 ملايين و825 ألف و751 جنيها وهو تهد الأيرادات الأعلى في تاريخ السينما المصرية، وكان قد حقق في أول أيام العيد إيرادات بلغت نحو 3 ملايين و214 ألف و426 جنيها مصريًا، وهي الأعلى بدور العرض السينمائي، وبذلك ظل «العارف» متمسكا بالصادرة بتفوق كبير.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.