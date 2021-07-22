النائبة هالة ابو السعد لـ دوت الخليج: مبادرة التمويل العقارى طوق الإنقاذ للشباب والأسر المصرية

/641656/النائبة-هالة-ابو-السعد-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-التمويل-العقارى-طوق-الإنقاذ-للشباب-والأسر-المصرية

أشادت النالبة هالة ابو السعد بمبادرة التمويل العقارى، مؤكدة أنها تعتبر طوق الإنقاذ للشباب والأسر المصرية، وهى انطلاقة أساسية لوجود سوق عقارى جيد وصحى فى مصر.

مبادرة التمويل العقاري

وأضافت البرلمانية فى تصريح لـ " دوت الخليج "، أن المبادرة متأخرة كثيرا وقد طالبت من قبل وتحدثت عن أهمية وضرورة وجود مبادرة للتمويل العقاري.

التمويل العقاري

واكدت النائبة ، أن المبادرة تنتج بيئة صحية للعقارات فى مصر ، وتتيح للشباب أن يأخذ تمويل لشقة بمثل هذه المبالغ. ، وأن المبادرة تمثل نقلة نوعية فى سوق العقارات لمصر وللشباب، بجانب مبادرة القضاء على العشوائيات ومشروعات الإسكان الاجتماعى .

هذا، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي المبادرة دعمًا لتوجّه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملّك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالا لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.