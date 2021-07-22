فيديو جراف.. استراتيجية قناة السويس لتعزيز التصنيف العالمى

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان صحفى، أن الهيئة تسعى أيضا لزيادة الحصة السوقية مستقبلاً، وزيادة أعداد السفن العابرة للقناة يومياً وصولاً إلى 97 سفينة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى كذلك لزيادة الحصة السوقية لقناة السويس، التى تبلغ حاليا نحو 10% من إجمالى حركة التجارة الدولية المنقولة بحراً، وهى تمثل 24.5% من تجارة الحاويات العالمية وتمثل 100% من تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
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