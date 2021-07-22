/641675/تصريحات-غاضبة-من-موسيماني-للاعبي-الأهلي-ويلمح-بضياع-الدوري

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق لم يستحق الفوز أمام البنك وأنه حزين لتلك النتيجة يأتي هذا عقب اللقاء الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون، ويرصد دوت الخليج تصريحات موسيماني.

وقال موسيماني عقب اللقاء: " لا نستحق الفوز اليوم لأننا لم نكن الأفضل، لا يوجد لدينا أعذار في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي".

موسيماني يتحدث عن خسارة نقطتين أمام البنك الأهلي

وتابع موسيماني :" قدمنا أداء سيئ على أرض السلام،ومحبط من نفسي ومن اللاعبين".

وواصل: " تركنا المباراة آخر ربع ساعه تهرب من أيدينا، ولو ملعبتش كويس الكورة هتعاقبك بالتأكييد".

موسيماني : الدوري ليس بين أيدينا

واختتم: "الدوري ليس بين يدينا الان، ولكن من يعلم ماذا يخبئ المستقبل، وسنواصل القتال رغم صعوبة الموقف"

سخر خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق من تعادل الأهلي والبنك الأهلي في إطار مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد التعادل مع البنك «صورة»

وكتب خالد الغندور عبر الفيس بوك : " ههههههه كريم بامبو الزملكاوي القاضية ممكن".

وحقق البنك الأهلي تعادلا هاما مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتازعقب عودة المارد الأحمر للمسابقات المحلية من جديد.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.