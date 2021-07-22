فيديو-أسامة السعيد عن مشهد استاد القاهرة: اندفاع شعبى حقيقى منبعه الاطمئنان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أسامة السعيد، إن بيان 3 يوليو 2013 كان إعلان ميلاد جديد للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشهد المواطنين فى استاد القاهرة خلال خطاب الرئيس السيسى حول قضية المياه، على هامش المؤتمر الأول لحياة كريمة، هو اندفاع شعبى حقيقى أساسه الاطمئنان.





وخلال لقائه مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أوضح السعيد أن مصر تحولت الآن من شرعية الإنقاذ إلى مرحلة الإنجاز، مبينا أن تفويض الشعب للقيادة السياسية فى 2013 كان اندفاع شعبى حقيقى لإحساسه بالخطر، أما مشهد المواطنين فى استاد القاهرة كان اندفاع حقيقى لكن منبعه الاطمئنان. وشدد على أن جسور الثقة لا تبنى بين الشعب والقيادة السياسية إلا بعد تجربة، مؤكدا أن التجربة الآن هى من تتحدث. وأكد أسامة السعيد أن مصر تمتلك كوادر برلمانية قادرة على تمثيل الدولة فى المحافل الدولية.

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