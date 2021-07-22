نغم أصيل وصوت مميز واستثنائي.. هل يحتل محمد رشاد مكانًا راسخًا فى عالم الغناء بعد تفاعل الملايين مع أعماله؟

/641676/نغم-أصيل-وصوت-مميز-واستثنائي-هل-يحتل-محمد-رشاد-مكانا-راسخا-فى-عالم-الغناء-بعد-تفاعل-الملايين-مع-أعماله

حالة من التفاعل والتجاوب تصاحب دائمًا أغانى المطرب الشاب محمد رشاد ، الذى يقدم بشكل مستمر مجموعة من الأغاني الممييزة التى تحصد على أرقام قياسية فى نسب المشاهدة والاستماع، وهو ما برز بشكل واضح فى آخر أغانية " أنا مش شمتان".

محمد رشاد يطرق باب النجومية

محمد رشاد وفقًا لتقييم العديد من المحللين والخبراء فى مجال الصوت، فقد أكدوا على أنه استثنائيًا، فهو ليس زاعقا بل هامسًا ممزوج بقدر كبير من الإحساس العالى، حتى أن المستمع يقتنع بصوته من أول وهله وتحس معه بأنه صديق شخصي عزيز يغني لك وحدك.

هل يحتل محمد رشاد مكانًا راسخًا فى عالم الفن والغناء

مَن من المستمعين لمدرسة الطرب والنغم الأصيل لم يستمع لأساتذة الموسيقى العربية مثل عبدالحليم حافظ ومحمد فوزي، وبتمعن ودقة فى السماع والربط سيجد أن المغني الشاب محمد رشاد قريب إلى حد كبير من تلك الأصوات المميزة والاستثنائية، التى تمتاز بالإحساس العالي والنقاء النادر فى الوتر الصوتي.

أنا مش شمتان.. نجاح كاسح لأحدث أغاني محمد رشاد

أغنية "أنا مش شمتان" للمغني محمد رشاد، تم طرحها منذ ثلاثة أسابيع، ومنذ لحظة نشرها وهى محل استماع الملايين من المصريين والوطن العربي، وهو أمر يرجع إلى الدقة فى اختيار الكلمات وتناغمها بشكل كبير مع حالة الكثير من الشباب، وهو ما نجحت فيه الشاعرة كوثر حجازى، وأيضًا اللحن المميز الذى أتقنه محمد النادي.

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كلمات أغنية أنا مش شتمان لمحمد رشاد

بعد أيام من طرحها على قناة اليوتيوب حصدت أغنية " أنا مش شمتان لمحمد رشاد ملايين المشاهدات، حيث أنها قد نالت إعجاب الكثير من المستمعين والمحبين للفنان محمد رشاد".

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ومن كلمات الأغنية:- أنا مش شمتان.. لكن من حقى إن أنا أفرح إنك زعلان.. أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان.. بتحس و ليك قلب يحاسبك.. ترجع ندمان.. سيبنى أفرح فيك.. وأنا شايف ندمك.. وعزابك باينين فى عنيك.. بقى كل مناك صدفه تشوفنى.. أو أرد عليك.. مش قادر أعلمك خاطر.. أنا مش حاسس بيك.

محمد رشاد هو مطرب مصري، من مواليد 16 أكتوبر 1987 اشتهر باتقانه الغناء باللون الشعبي المصري إلى جانب الالوان الغنائيه الاخرى وكان قد شارك في برنامج اراب ايدل بنسخته الثالثه ولكن غادر البرنامج قبل خطوة واحدة من نيله اللقب.