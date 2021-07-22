/641677/عمرو-القطامي-ثورة-23-يوليو-خالدة-فى-أذهان-المصريين-والجمهورية-الجديدة-تسعى-الارتقاء-بالمواطن

هنئ النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الشعب المصرى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدًا أنها تعبير حقيقي على نضال الشعب المصري ضد قوى الرجعية والاحتلال.

دوت الخليج

عمرو القطامي: ثورة 23 يوليو ارتقت بأبناء الطبقة الوسطى

وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، ثورة الـ 23 صعدت بأبناء الطبقة الوسطى إلى أعلى مشيرًا إلى أنها تغلبت وبشكل كبير على المحسوبية والوساطة، وهو ما برز جليًا فى تولى الكثير من أبناء الطبقة الوسطى مناصب تنفيذية رفيعة.

عمرو القطامي: ثورة 23 يوليو وضعت حدًا فاصلًا للاحتلال والقوى الرجعية

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، حديثه قائلًا:” كانت ثورة 23 يوليو حدًا فاصلًا وحاسمًا لإنهاء الاحتلال الإنجليزي الذى استمر لسنوات طويلة عانى فيها المصريين بشدة.

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، إلى أن ثمار ثورة 23 يوليو لا تزال ممتدة حتى الآن واتساع الرقعة الشعبية الوسطى وبناء المصانع خير دليل على ذلك، مشيرًا إلى الصناعة واتساع مساحتها هى الطريق الرئيسي للنهضة.

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، الجمهورية الجديدة تسير أيضًا بخطى ثابتة حيث أنها معنية بالتنمية والتطوير والارتقاء بحياة المواطنين وهو ما سعت إلية أيضًا ثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أن هناك تشابة فى نتائج ثورتي 23 يوليو وثورة 30 يونيو الخالدة.

هذا وتحل غدًا ثورة 23 يوليو، والتى تمكنت من القضاء على الإقطاع، وتمكنت من إقامة جيش وطني قوي، وتطبيق للعدالة الاجتماعية.