أسامة السعيد للطاهرى: السيسى ساهم فى إعادة زراعة الأمل لدى الإنسان المصرى

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع الإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أوضح السعيد أن الرئيس السيسى ساهم فى إعادة زراعة الأمل لدى الإنسان المصرى، مشددا على أن العمل هو عقد اجتماعى بين الرئيس والمواطن.

وأجاب أسامة السعيد عن سؤال الطاهرى "لو كنت مكان المجند أيمن كنت هتقول للرئيس إيه"، ليرد قائلا: "كنت هقوله ربنا يوفقك ويقدرك، لأن إحنا اللى محتاجين ندى رسائل للرئيس".